У Росії оприлюднили результати екзитполів на "виборах" до Держдуми
За даними офіційних екзитполів на голосуванні до Держдуми у РФ перемагає провладна партія "Єдина Росія", яка набирає 45,2% голосів
Про це повідомляє Meduza.
За даними екзитполу "Єдина Росія" набирає на виборах в Держдуму 45,2% голосів, КПРФ - 21%, ЛДПР - 8,7%, "Справедлива Росія" - 7,9%.
Це результати опитування виборців на виході з дільниць для голосування, проведеного ІНСОМАР.
Дані опитування відрізняються від перших результатів, які оголосила ЦВК. За результатами підрахунку 8,89% протоколів, "Єдина Росія" набирає 38,51% голосів, КПРФ - 25,19%, ЛДПР - 9,61%, "Справедлива Росія" - 6,68%.
Крім цього, за даними ЦВК, в Держдуму проходить партія "Нові люди", яка поки набирає 7,90% голосів.
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