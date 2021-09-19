У Росії оприлюднили результати екзитполів на "виборах" до Держдуми

Про це повідомляє Meduza.

За даними екзитполу "Єдина Росія" набирає на виборах в Держдуму 45,2% голосів, КПРФ - 21%, ЛДПР - 8,7%, "Справедлива Росія" - 7,9%.

Це результати опитування виборців на виході з дільниць для голосування, проведеного ІНСОМАР.

Дані опитування відрізняються від перших результатів, які оголосила ЦВК. За результатами підрахунку 8,89% протоколів, "Єдина Росія" набирає 38,51% голосів, КПРФ - 25,19%, ЛДПР - 9,61%, "Справедлива Росія" - 6,68%.

Крім цього, за даними ЦВК, в Держдуму проходить партія "Нові люди", яка поки набирає 7,90% голосів.

18 вересня стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Україна дозволила відкрити дільниці для голосування на "виборах" до Держдуми у консульствах та посольстві РФ, оскільки дотримується своїх міжнародних зобов'язань

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