РНБО помилково запровадила санкції проти 108 осіб, - Данілов

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Те, що стосується застосування санкцій стосовно контрабандистів та "злодіїв в законі". Почали з питання криміналітету. Була доповідь міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. На превеликий жаль, в рішенні РНБО, яке готувалось раніше, була свідома чи не свідома помилка відносно 108 осіб, яку ми вже виправили", - сказав Данілов.



За словами Данілова, Монастриський заявив, 8 причетних до складання списку людей покарані, частина людей звільнена з лав МВС та 2 людини понижені.

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