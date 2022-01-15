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РНБО знайшла у кібератаці на урядові сайти білоруський слід

15 січня, 2022 субота
22:47
війна з Росією хакер

До кібератаки на українські урядові сайти може бути причетна група хакерів, яку пов'язують з білоруською розвідкою

Про це заявив заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Сергій Демедюк, повідомляє Reuters.

За його словами, йдеться про групу UNC1151, а сама кібератака була прикриттям для ще більш деструктивних дій.

"Злам сайтів був лише прикриттям для більш деструктивних дій, які відбувалися за кадром, і наслідки яких ми відчуємо найближчим часом", – сказав Демидюк. 

Він додав, що UNC1151 пов'язана з білоруськими спецслужбами та має досвід нападів на Литву, Латвію, Польщу та Україну. 

"Шкідливе програмне забезпечення, яке використовується для шифрування деяких урядових серверів, за своїми характеристиками дуже схоже на те, яке використовувала група ATP-29", – сказав Демедюк.

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Кібератака на Україну
Білорусь
РНБО
хакери
кібератака
Сергій Демедюк
режим Лукашенка
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