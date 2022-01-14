"Хочуть припинити важливі для держуправління процеси": Данілов назвав РФ єдиною країною, яка могла атакувати сайти уряду України

Про це Данілов сказав у коментарі "Голосу Америки".



"Цілком зрозуміло, у нас є єдина країна, яка на сьогоднішній день цим питанням може займатися в такому обсязі. Це Російська Федерація", - сказав Данілов про кібератаки на урядові сайти у п'ятницю, 14 січня.



Він зазначив, що зараз відбувається розслідування інциденту. На думку секретаря РНБО організатори кібератаки не досягли своєї мети, яка була у тому, щоб припинити важливі для держуправління процеси.



"Вони хочуть, щоби певні процеси припинили існування, тому що ті інституції, які є, вони є вкрай важливими для існування взагалі системи державного управління", - сказав Данілов.



Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.

У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських держустанов та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки і кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити варіанти допомоги Україні.

Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора назвав кібератаку на сайти українських державних установ найпотужнішою за 4 роки.

Голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що кібератаки на урядові сайти можуть бути частиною внутрішньої дестабілізації в Україні, і вже є певні думки, хто це зробив.



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