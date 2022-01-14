Кібератака на українські держсайти - найпотужніша за 4 роки, - Держспецзв'язку

Про це він заявив під час брифінгу.



"На жаль, можемо констатувати, що за останні чотири роки це найпотужніша атака. Принаймні, враховуючи її охоплення", - зауважив Віктор Жора.



Він додав, що невідомо, хто стоїть за кібератакою, але триває розслідування, у якому також беруть участь міжнародні партнери.



"Хочу зауважити, що наші міжнародні партнери запропонували нам допомогу в розслідуванні цього інциденту. Ми з ними активно взаємодіємо", - розповів заступник голови Держспецзв'язку.

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на низку сайтів уряду.

У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.

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