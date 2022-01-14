Кібератака на українські держсайти - найпотужніша за 4 роки, - Держспецзв'язку
Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора назвав кібератаку на сайти українських державних установ найпотужнішою за 4 роки
Про це він заявив під час брифінгу.
"На жаль, можемо констатувати, що за останні чотири роки це найпотужніша атака. Принаймні, враховуючи її охоплення", - зауважив Віктор Жора.
Він додав, що невідомо, хто стоїть за кібератакою, але триває розслідування, у якому також беруть участь міжнародні партнери.
"Хочу зауважити, що наші міжнародні партнери запропонували нам допомогу в розслідуванні цього інциденту. Ми з ними активно взаємодіємо", - розповів заступник голови Держспецзв'язку.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на низку сайтів уряду.
- У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.83
Купівля 27.83Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе