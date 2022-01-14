Витоку персональних даних не було, - Держспецзв'язку про хакерську атаку на урядові сайти

Про це передає Держспецзв’язку.

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщене повідомлення провокаційного характеру. Контенту сайтів при цьому змінено не було, і витоку персональних даних не відбулося, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з метою недопущення поширення атаки на інші ресурси та локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

Наразі Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту.

Більшу частину постраждалих державних ресурсів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.

Також повідомляється, що мобільний застосунок Дія працює в штатному режимі.