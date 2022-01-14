"Маємо певні думки, хто це зробив": Єрмак назвав кібератаки на урядові сайти потенційною частиною дестабілізації в Україні
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що кібератаки на урядові сайти у п'ятницю, 14 січня, можуть бути частиною внутрішньої дестабілізації в Україні, про це повідомляла розвідка та українські партнери
Про це Єрмак сказав під час спілкування з директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом.
"Чесно кажучи, це була частина занепокоєнь, які ми отримували на рівні нашої розвідки, від наших партнерів, що це одна з потенційних частин внутрішньої дестабілізації ситуації в Україні. Я гадаю, на жаль, це один із прикладів", - зазначив Єрмак.
Він зазначив, що зараз Служба безпеки та українська розвідка детально вивчають ситуацію та аналізують дані. Уже зараз є певні підозри, хто міг організувати атаку на урядові сайти. Єрмак також наголосив, що Україна буде готова відповісти, коли спецслужби офіційно повідомлять про сьогоднішні події.
"Звісно, ми маємо певні думки, хто зробив це. І коли вони (СБУ, розвідка, - ред.) будуть готові офіційно поінформувати та зробити деякі офіційні кроки, звісно, у координації з нашими партнерами (бо ми дуже тісно співпрацюємо з США, Великою Британією), ми будемо абсолютно готові відповісти на цю атаку та продовжити роботу з нашими партнерами щодо захисту", - зазначив Єрмак.
Голова ОПУ додав, що найбільш стратегічна інфраструктура в Україні "не була зруйнована цією атакою", адже вона "дуже добре захищена". За інформацією Єрмака, більшість сайтів уже відновили роботу.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.
- У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських держустанов та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки і кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити варіанти допомоги Україні.
- Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора назвав кібератаку на сайти українських державних установ найпотужнішою за 4 роки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.84
Купівля 27.84Продаж 28.13
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.22
- Актуальне
- Важливе