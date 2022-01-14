"Маємо певні думки, хто це зробив": Єрмак назвав кібератаки на урядові сайти потенційною частиною дестабілізації в Україні

Про це Єрмак сказав під час спілкування з директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом.



"Чесно кажучи, це була частина занепокоєнь, які ми отримували на рівні нашої розвідки, від наших партнерів, що це одна з потенційних частин внутрішньої дестабілізації ситуації в Україні. Я гадаю, на жаль, це один із прикладів", - зазначив Єрмак.



Він зазначив, що зараз Служба безпеки та українська розвідка детально вивчають ситуацію та аналізують дані. Уже зараз є певні підозри, хто міг організувати атаку на урядові сайти. Єрмак також наголосив, що Україна буде готова відповісти, коли спецслужби офіційно повідомлять про сьогоднішні події.



"Звісно, ми маємо певні думки, хто зробив це. І коли вони (СБУ, розвідка, - ред.) будуть готові офіційно поінформувати та зробити деякі офіційні кроки, звісно, у координації з нашими партнерами (бо ми дуже тісно співпрацюємо з США, Великою Британією), ми будемо абсолютно готові відповісти на цю атаку та продовжити роботу з нашими партнерами щодо захисту", - зазначив Єрмак.



Голова ОПУ додав, що найбільш стратегічна інфраструктура в Україні "не була зруйнована цією атакою", адже вона "дуже добре захищена". За інформацією Єрмака, більшість сайтів уже відновили роботу.



