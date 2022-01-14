ЄС засудив кібератаки проти сайтів українських держустанов, пропонує допомогу
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських держустанов та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки і кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити варіанти допомоги Україні
Про це повідомляє Європейська правда.
"Цього ранку ми дізналися про кібератаки проти України. Це заслуговує найсуворішого засудження. Ми вранці скликали термінову нараду послів політичного комітету, щоб подумати, як реагувати і яку технічну допомогу ми можемо запропонувати Україні, щоб посилити стійкість перед такими атаками", - сказав Боррель журналістам під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бресті, на заході Франції.
Він додав, що ЄС планує мобілізувати всі ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із цією кібератакою.
"Важко сказати (хто за цим стоїть). Я не можу нікого звинувачувати, оскільки я не маю доказів, але ми можемо уявити", - резюмував голова дипломатії ЄС.
Очільниця МЗС Швеції Анн Лінді також заявила про солідарність Стокгольма з Києвом у зв'язку з кібератакою проти урядових відомств України, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми цілком солідарні з урядом України щодо того, що сталося цього ранку, щодо цієї кібератаки. Ми все ще не знаємо, хто стоїть за цією атакою, оскільки ніхто не взяв на себе відповідальності за неї", - заявила Лінді перед зустріччю на рівні глав МЗС ЄС у Бресті.
Коментуючи хакерську атаку на владні структури України, вона заявила про необхідність твердої єдиної позиції щодо дій Росії.
"Це призводить до посилення напруженості. Саме тому ми маємо бути дуже твердими в наших посланнях Росії. Якщо відбуватимуться атаки проти України, ми будемо дуже суворими й рішучими в нашій відповіді", - додала Лінді.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.
- Держспецзв'язку повідомила, що витоку персональних даних внаслідок хакерської атаки 13 та 14 січня не було.
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