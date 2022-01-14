У ніч на 14 січня хакери атакували українські урядові сайти

Офіційна інформація з'явилася у facebook МОН.

"У зв'язку з глобальною атакою в ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює", - йдеться в повідомленні.





На стартовій сторінці сайту МЗС є оголошення, яке написане трьома мовами: українською, російською та польською.

"Українець! Усі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", - йдеться в оголошенні.





Не працюють також сайти Міністерства закордонних справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства енергетики.



Водночас сайти МОЗ, МВС, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мінцифри працюють без перебоїв.



Також недоступний сайт "Дії". Зазначається: "У зв’язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до Кабінету тимчасово обмежений. Приносимо вибачення за незручності. Спробуйте, будь ласка, пізніше".







Згодом таку атаку прокоментував спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко і зазначив, що фахівці відновлюють роботу IТ-систем після хакерської атаки.



"В основі масової хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів не працюють. Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливості незручності", - написав він.



