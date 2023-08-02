Робимо максимум, щоб збільшити постачання систем ППО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна працює над посиленням ППО
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.
"Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. Не лише України, а й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б’є по наших портах, по нашій інфраструктурі", - сказав президент України.
За словами Зеленського, зараз для РФ битва не лише проти нашої свободи, й не лише проти нашої держави.
"Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився – цінові кризи їм потрібні, їм потрібні збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання. Зокрема й про продовольчу безпеку говорили сьогодні з нашими послами – провів позачергову велику нараду з усіма керівниками та керівницями українських дипломатичних установ", - заявив Володимир Зеленський.
- У середу, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський провів "екстрену зустріч" з українськими дипломатами.
- У ніч з 1 на 2 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Є пошкодження у Києві та Одеській області.
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