Робимо максимум, щоб збільшити постачання систем ППО, - Зеленський

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.

"Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. Не лише України, а й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б’є по наших портах, по нашій інфраструктурі", - сказав президент України.

За словами Зеленського, зараз для РФ битва не лише проти нашої свободи, й не лише проти нашої держави.

"Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився – цінові кризи їм потрібні, їм потрібні збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання. Зокрема й про продовольчу безпеку говорили сьогодні з нашими послами – провів позачергову велику нараду з усіма керівниками та керівницями українських дипломатичних установ", - заявив Володимир Зеленський.