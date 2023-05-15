Роботи українських митців представили на платформі Google Arts & Culture

Про це пише Міністерство культури та інформаційної політики у телеграмі.

У 6 віртуальних виставкових залах презентовані найяскравіші представники українського мистецтва та їх найзнаковіші роботи.

На сайті можна ознайомитися з картинами українських класиків, сучасних художників, а також більше дізнатися про жінок-мисткинь. Галерея зазначає, що багато з представлених робіт не є частинами постійних виставок фізичних музеїв, тож Google Arts & Culture - єдина можливість їх побачити.

Детальніше з творами можна познайомитись за посиланням.