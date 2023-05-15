Роботи українських митців представили на платформі Google Arts & Culture
Всесвітня платформа Google Arts & Culture запустила проєкт, присвячений збереженню українського мистецтва, - віртуальну галерею "Україна поруч"
Про це пише Міністерство культури та інформаційної політики у телеграмі.
У 6 віртуальних виставкових залах презентовані найяскравіші представники українського мистецтва та їх найзнаковіші роботи.
На сайті можна ознайомитися з картинами українських класиків, сучасних художників, а також більше дізнатися про жінок-мисткинь. Галерея зазначає, що багато з представлених робіт не є частинами постійних виставок фізичних музеїв, тож Google Arts & Culture - єдина можливість їх побачити.
Детальніше з творами можна познайомитись за посиланням.
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