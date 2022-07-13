Rocket Lab виводить на орбіту американський супутник-розвідник. Відео
13 липня компанія Rocket Lab запустила 19-метрову ракету-носій Electron із американським розвідувальним супутником NROL-162 на борту
Про це інформує Space.
Сьогодні, ракета стартувала з космодрому у Новій Зеландії о 09.30 годині за київським часом. За годину супутник NROL-162 був виведений на заплановану орбіту.
Американський розвідувальний супутник NROL-162 зміцнить військово-космічну розвідку штатів, допоможе отримати інформацію для захисту важливих інтересів США і підтримки гуманітарних зусиль у всьому світі, додали у відомстві.
Уже 23 липня ракета-носій Electron буде запущена у Новій Зеландії з наступним розвідувальним супутником NROL-199.
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