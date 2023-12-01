Rockstar Games повідомила дату виходу трейлеру нової частини GTA
На початку грудня вийде перший трейлер нової частини серії ігор Grand Theft Auto
Про це повідомляє офіційний твіттер Rockstar Games.
Дата релізу довгоочікуваної GTA VI поки невідома. Перший трейлер довгоочікуваної відеогри буде презентований вже 5 грудня.
Розробники ще не ділилися жодними офіційними подробицями нової частини серії ігор. Grand Theft Auto V, яка поки є крайньою частиною серії ігор GTA, вийшла ще 2013 року.
- У середу, 8 листопада, студія Rockstar Games анонсувала випуск першого трейлеру нової частини серії ігор Grand Theft Auto.
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