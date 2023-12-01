Rockstar Games повідомила дату виходу трейлеру нової частини GTA

Про це повідомляє офіційний твіттер Rockstar Games.

Дата релізу довгоочікуваної GTA VI поки невідома. Перший трейлер довгоочікуваної відеогри буде презентований вже 5 грудня.

Розробники ще не ділилися жодними офіційними подробицями нової частини серії ігор. Grand Theft Auto V, яка поки є крайньою частиною серії ігор GTA, вийшла ще 2013 року.