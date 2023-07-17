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Роковини збиття літака рейсу MH17: російський теракт забрав життя  298 людей, серед яких 80 дітей

17 липня, 2023 понедiлок
11:26
Світ MH17

17 липня 2014 року із російського зенітного ракетного комплексу "Бук" у небі над непідконтрольною Україні територією Донецької області було збито пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Він виконував регулярний рейс MH17 із нідерландського Амстердама до малайзійського Куала-Лумпуру. Через три години польоту в літак влучила ракета. У результаті трагедії загинуло 298 осіб. Серед них було 80 дітей

Про трагедію згадує Еспресо.

За кількістю загиблих ця катастрофа стала найбільшою в історії авіації з 11 вересня 2001 року, й увійшла в десятку найбільших за весь час. 

Трагедію розслідувала спеціально створена міжнародна Спільна слідча група, до складу якої увійшли прокурори та представники правоохоронних органів 5 держав: Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії, України, а також представники Євроюсту. Кримінальне переслідування здійснювали Нідерланди, оскільки 193 із 298 жертв катастрофи були громадянами цієї країни. 

24 травня 2018 року голова міжнародної Спільної слідчої групи у Нідерландах заявив, що літак збили ракетою з зенітно-ракетного комплексу "Бук",  що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курськом. 25 травня Нідерланди й Австралія спільно офіційно звинуватили у катастрофі Росію та закликали її взяти на себе відповідальність за трагедію. 

У червні 2019 року прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення у катастрофі чотирьом особам: громадянам РФ Ігорю Гіркіну (позивний Стрєлков), Сергію Дубинському (Хмурий), Олегу Пулатову (Гюрза), а також громадянину України Леоніду Харченку (Кріт), який на той час перебував у лавах угруповання "ДНР". 

У причетності до збиття малайзійського "Боїнгу" рейсу MH17 також підозрювався Володимир Цемах – колишній командир протиповітряної оборони угруповання "ДНР" у місті Сніжне, поблизу якого сталася авіакатастрофа. У вересні 2019 року Україна передала його Росії під час обміну утримуваними особами та військовополоненими.

Судовий процес у Гаазі розпочався 9 березня 2020 року. А 10 липня 2020 року Нідерланди від імені держави подали позов до Європейського суду з прав людини проти Росії через причетність до збиття MH17. 

17 листопада 2022 року окружний суд Гааги засудив Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення. Їх визнали винними у катастрофі малайзійського "Боїнга". Винуваті у збитті літака також мають виплатити компенсації рідним загиблих – понад 16 мільйонів євро. Четвертого обвинуваченого – Олега Пулатова (який влітку 2014 року був підполковником запасу ВДВ Росії) – визнали невинуватим.

Суд дійшов висновку, що військові дії командирів "ДНР" координувалися з Росією. Крім того, за висновками суду, ЗРК "Бук", з якого збили MH17, привезли з Росії до України, а потім вивезли назад.

Цей процес не буде останнім. Голова Міжнародної слідчої групи Фред Вестербеке заявляв, що його група має відомості приблизно про сто людей, пов'язаних з катастрофою рейсу МН17. Катастрофа є предметом розгляду ще у низці судів та арбітражів у всьому світі, як на міждержавному рівні, так і на рівні цивільних позовів.

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