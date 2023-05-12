"Рома" перемогла "Байєр" у півфіналі Ліги Європи
У першому півфіналі Ліги Європи італійська "Рома" здобула перемогу над німецьким "Байєром"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився мінімальною перемогою "Роми" з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота леверкузенського "Байєра" на 63-й хвилині забив Едоардо Бове.
Повторна зустріч пройде 18 травня у Німеччині.
Ліга Європи
Півфінал. Перша зустріч
11 травня
"Рома" (Італія) - "Байєр" (Німеччина) 1:0
Гол: Бове, 63
- 11 травня перший півфінал Ліги Європи між туринським "Ювентусом" і іспанською "Севілью" закінчився внічию.
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