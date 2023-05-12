"Севілья" втратила перемогу над "Ювентусом" у першому півфіналі Ліги Європи
Перший півфінал Ліги Європи між туринським "Ювентусом" і іспанською "Севілью" закінчився внічию
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 1:1. На 26-й хвилині Юссеф Ен-Несірі вивів "Севілью" вперед.
Усе йшло до того, що іспанці здобудуть перемогу у першому півфіналі, але на 97-й хвилині Федеріко Гатті врятував "Ювентус" від поразки.
Повторна зустріч пройде 18 травня в Іспанії.
Ліга Європи
Півфінал. Перша зустріч
11 травня
"Ювентус" (Італія) - "Севілья" (Іспанія) 1:1
Голи: Гатті, 90+7 - Ен Несірі, 26
- 20 квітня у чвертьфіналі Ліги Європи англійський "Манчестер Юнайтед" виявився слабшим за іспанську "Севілью".
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