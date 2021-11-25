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Головна Спорт "Рома" - "Зоря": стартові склади команд на вирішальний матч Ліги конференцій

"Рома" - "Зоря": стартові склади команд на вирішальний матч Ліги конференцій

25 листопада, 2021 четвер
20:50
Спорт "Зоря"

Сьогодні, 25 листопада, луганська "Зоря" зіграє проти італійської "Роми" у 5-му турі групового раунду Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що у "Зорі" немає жодних шансів на перемогу в матчі. Коефіцієнт - 21,00. Виграш "Роми" оцінюється у 1,10. Нічия - 10,40.

"Зоря" залишається єдиною українською командою, яка зберігає шанси на плей-офф раунд єврокубків.

Після 4 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 7 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 8 очками.

У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.

У 5-му турі "Зоря" зіграє проти "Роми" у Римі. Матч відбудеться сьогодні, 25 листопада. Початок о 22:00. Пряма трансляція на Megogo.

Ліга конференцій

4-й тур

25 листопада

"Рома" (Італія) - "Зоря" (Україна)

"Рома": Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Кумбулла, Карсдорп, Верету, Мхітарян, Ель-Шаараві, Перес, Абрахам, Дзаньоло.

"Зоря": Мацапура, Жунінью, Імереков, Вернидуб, Фаворов, Кабаєв, Цвек, Булеца, Сайядманеш, Шахаб, Громов.

Рим, стадіон "Стадіо Олімпіко"

Початок о 22:00

Пряма трансляція на Megogo

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