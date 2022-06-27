Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина), Романчук фінішував третім на дистанції 5 км. Він подолав дистанцію за 53 хв 13,90 сек. Золото виграв німець Флоріан Веллброк, срібло

отримав італієць Грегоріо Палтріньєрі.

Бронза Романчука стала першою для збірної України нагородою, яку вона здобула на чемпіонатах світу на відкритій воді. Українець дебютував на ЧС в цій дисципліні.

Михайло Романчук на чемпіонаті світу в Будапешті вже здобув другу нагороду. Також він виграв бронзу на дистанції 800 м вільним стилем.

Загалом у збірної України на ЧС з водних видів спорту вже дев'ять нагород. Ще дві золоті та п'ять срібних медалей українки виграли у змаганнях з артистичного плавання.

ЧС з водних видів спорту-2022

Чоловіки

5 км, відкрита вода

1. Флоріан Веллброк (Німеччина) – 52.48,80

2. Грегоріо Палтріньєрі (Італія) – 52.52,70

3. Михайло Романчук (Україна) – 53.13,90

21 червня Михайло Романчук побив національний рекорд та здобув бронзу ЧС на дистанції 800 м вільним стилем.

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