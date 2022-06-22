Романчук з рекордом України здобув бронзу на ЧС з плавання
Український плавець Михайло Романчук здобув бронзу на ЧС з водних видів спорту-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Романчук подолав дистанцію за 7.40,05 хвилин та став третім на дистанції 800 м вільним стилем. Перемогу у запливі здобув чемпіон Олімпіади-2020 Боббі Фінке.
Для України результат Романчука на дистанції 800 м - це новий рекорд. Попереднє досягнення також належало йому. Тоді Романчук показав - 7.41,28.
Українець не пройшов на ЧС у фінал 400 м вільним стилем. На Романчука чекають запливи на 1500 м вільним стилем у басейні, та на 5 та 10 км на відкритій воді.
Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022
800 м, вільний стиль. Чоловіки
21 червня
1. Роббі Фінке (США) – 7.39,36 хв
2. Флоріан Вельброк (Німеччина) – 00,27
3. Михайло Романчук (Україна) – 00,69
- Нагадаємо, 1 серпня 2021 року Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.
- 19 жовтня Романчук відмовився їхати на чемпіонат Європи в російську Казань.
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