Про це повідомляє Еспресо.TV.

Романчук подолав дистанцію за 7.40,05 хвилин та став третім на дистанції 800 м вільним стилем. Перемогу у запливі здобув чемпіон Олімпіади-2020 Боббі Фінке.

Для України результат Романчука на дистанції 800 м - це новий рекорд. Попереднє досягнення також належало йому. Тоді Романчук показав - 7.41,28.

Українець не пройшов на ЧС у фінал 400 м вільним стилем. На Романчука чекають запливи на 1500 м вільним стилем у басейні, та на 5 та 10 км на відкритій воді.

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022

800 м, вільний стиль. Чоловіки

21 червня

1. Роббі Фінке (США) – 7.39,36 хв

2. Флоріан Вельброк (Німеччина) – 00,27

3. Михайло Романчук (Україна) – 00,69

Нагадаємо, 1 серпня 2021 року Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.

19 жовтня Романчук відмовився їхати на чемпіонат Європи в російську Казань.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb