Призер Олімпіади-2020 Романчук відмовився їхати на чемпіонат Європи в Росію

Президент Федерації плавання України Андрій Власков розповів в інтерв'ю "Суспільне", чому збірна України не братиме участі на чемпіонаті Європи, який пройде в Росії.



За словами Власкова, державний бюджет не фінансує змагання, що проводяться в Росії



"Планувалося, що на чемпіонат Європи поїде призер Олімпійських ігор Михайло Романчук, а також півфіналіст Владислав Бухов. Але кілька тижнів тому Романчук з особистих причин відмовився від участі в чемпіонаті. Ми планували брати участь в цих змаганнях, але обмеженою командою, тобто з тих спортсменів, які можуть боротися за медалі. Державний бюджет не фінансує змагання, що проводяться в Росії. Фінансується за рахунок федерації для того, щоб українські плавці змогли взяти участь в чемпіонаті Європи, щоб звучав гімн України і піднімався прапор в разі високих місць", - сказав Власков.

На Олімпіаді-2020 Михайло Романчук завоював срібло в запливі на 1500 метрів і завоював бронзу в плаванні на дистанції 800 метрів.

Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.

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