Роналдо закликав віддати "Золотий м'яч" Мессі
Легендарний бразильський форвард Роналдо вважає, що "Золотий м'яч" 2023 року має дістатися аргентинському форварду "Інтер Маямі" Ліонелю Мессі
Про це повідомляє Wion.
"Золотий м'яч" має дістатися Ліонелю Мессі, без сумніву. Іншого шляху немає. Те, що він зробив на ЧС-2022, було особливим. Це нагадало мені про виступи Дієго Марадони та Пеле на чемпіонатах світу", – сказав Роналдо.
Церемонія відбудеться 30 жовтня у Парижі. Якщо ЗМ віддадуть Мессі, то аргентинець стане першим в історії володарем "Золотого м'яча", який не грає за європейську команду.
- 17 жовтня видання Sport.es повідомило, що форвард "Інтер Маямі" та збірної Аргентини Ліонель Мессі стане володарем "Золотого м'яча" у 2023 році.
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