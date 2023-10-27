Роналдо закликав віддати "Золотий м'яч" Мессі

Про це повідомляє Wion.

"Золотий м'яч" має дістатися Ліонелю Мессі, без сумніву. Іншого шляху немає. Те, що він зробив на ЧС-2022, було особливим. Це нагадало мені про виступи Дієго Марадони та Пеле на чемпіонатах світу", – сказав Роналдо.

Церемонія відбудеться 30 жовтня у Парижі. Якщо ЗМ віддадуть Мессі, то аргентинець стане першим в історії володарем "Золотого м'яча", який не грає за європейську команду.