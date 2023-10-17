Мессі увосьме отримає "Золотий м'яч", - Sport.es

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, Ліонель Мессі є головним претендентом на "Золотий м'яч" у 2023 році, для аргентинця це буде 8-й ЗМ в кар'єрі. Серед жінок нагороду віддадуть Айтані Бонматі, півзахисниці "Барселони" та збірної Іспанії.

Церемонія відбудеться 30 жовтня у Парижі. Мессі стане першим володарем "Золотого м'яча", який не грає за європейську команду.