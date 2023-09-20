Мессі передав свою футболку зі збірної Аргентини для фонду United24, - Кривцов

Про це повідомляє SportArena.

За словами Кривцова, його одноклубники з "Інтер Маямі" знають про війну в Україні.

"Я знаю, що Лео (прим. - Мессі) вже передав свою ігрову футболку зі збірної Аргентини на фонд United24. З Бускетсом розмовляв. Не скажу, що вони просять у мене якісь відео з передньої лінії або танкові бої, але питають, яка зараз ситуація. Кажу те, що я знаю. Всі співчувають. Але що вони можуть там зробити? Знаю, що деякі хлопці ще до мого приходу допомагали людям, які приїхали з України", – сказав Кривцов.

В "Інтер Маямі", власником якого є Девід Бекхем, виступають зіркові ексгравці "Барселони" Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Хорді Альба.

Сергій Кривцов перебрався у США взимку 2023 року. На рахунку українця 31 матч, 1 гол і 1 асист за "Інтер Маямі".

Game4Ukraine

Влітку 2023 року амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко організували Game4Ukraine. Гра пройшла у Лондоні, на стадіоні "Стемфорд Брідж".

Мета - зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад обстріляли російські війська 4 березня 2022 року. Ракета пройшла крізь другий і перший поверхи. Частина будівлі повністю зруйнована.

У матчі Game4Ukraine зіграла команда Олександра Зінченка проти команди Андрія Шевченка. До благодійного івенту залучили знаменитих українських та іноземних футболістів, тренерів і навіть акторів. Гра закінчилась внічию 2:2.