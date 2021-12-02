Роналду допитають у справі про фінансові махінації "Ювентуса"
Прокуратура Турину має намір допитати колишнього футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду в справі про можливі фінансові махінації італійського клубу
Про це повідомляє Football Italia.
За інформацією La Gazzetta dello Sport, прокуратура Турину планує допитати португальського нападника англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду. Фінансова сторона співпраці форварда з італійським клубом є важливою частиною розслідування у справі про фіктивну фінансову звітність "Ювентуса".
Раніше стало відомо, що у телефонних розмовах керівники туринського клубу згадували документ, який "теоретично не повинен існувати". Вважається, що Роналду міг отримувати додаткові виплати від "Ювентуса" під час локдауну.
Прокурор хоче дізнатися про подробиці фінансових відносин португальця з клубом та провести допит Роналду найближчим часом.
Кріштіану Роналду грав за туринців з 2018 по 2021 рік. У серпні він перейшов до "Манчестер Юнайтед".
- Нагадаємо, 19 жовтня президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна назвав перехід Кріштіану Роналду до "Ювентуса" з "Реалу" помилкою туринців.
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