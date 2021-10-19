В Італії визнали трансфер Роналду до "Ювентуса" помилкою

Про це повідомляє Football Italia.

За його словами, "Ювентус" схибив, коли вирішив запросити у 2018 році Кріштіану Роналду з іспанського "Реалу", проте для популяризації чемпіонату Італії цей трансфери виявився сприятливим.

"Не думаю, що укладання контракту з Кріштіану було вірним кроком для туринського клубу. Не у моїй філософії. Цей трансфер був хороший для італійського футболу, але, що стосується "Ювентуса", я так не вважаю", - сказав Гравіна.

Роналду грав за туринців з 2018 по 2021 рік. У складі "Ювентуса" 36-річний нападник став дворазовим чемпіоном Італії та виграв національний кубок.

У серпні 2021 року португалець повернувся до англійського "Манчестер Юнайтед", за який виступав з 2003 по 2009 рік.