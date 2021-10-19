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В Італії визнали трансфер Роналду до "Ювентуса" помилкою

19 жовтня, 2021 вiвторок
12:50
Спорт Кріштіану Роналду

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна назвав перехід португальця Кріштіану Роналду до "Ювентуса" з "Реалу" помилкою туринців

Про це повідомляє Football Italia

За його словами, "Ювентус" схибив, коли вирішив запросити у 2018 році Кріштіану Роналду з іспанського "Реалу", проте для популяризації чемпіонату Італії цей трансфери виявився сприятливим.  

"Не думаю, що укладання контракту з Кріштіану було вірним кроком для туринського клубу. Не у моїй філософії. Цей трансфер був хороший для італійського футболу, але, що стосується "Ювентуса", я так не вважаю", - сказав Гравіна. 

Роналду грав за туринців з 2018 по 2021 рік. У складі "Ювентуса" 36-річний нападник став дворазовим чемпіоном Італії та виграв національний кубок.

У серпні 2021 року португалець повернувся до англійського "Манчестер Юнайтед", за який виступав з 2003 по 2009 рік.

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футбол
Ювентус
трансфери
Манчестер Юнайтед
Реал
Кріштіану Роналду
чемпіонат Італії
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