Роналду визнали найкращим футболістом АПЛ у вересні

Про це повідомляє офіційний Twitter АПЛ.



У вересні Роналду зіграв в АПЛ три матчі і забив три голи. На рахунку форварда — дубль у ворота "Ньюкасла", а ще один гол він забив "Вест Гему". Його команда йде в таблиці четвертою і відстає від першого місця на два бали.

Роналду перейшов до МЮ з італійського "Ювентуса" цього літа. Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".

30 вересня португальський футболіст "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зіграв 178-й матч у Лізі чемпіонів та став рекордсменом турніру.

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