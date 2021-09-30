Роналду побив фантастичний рекорд у Лізі чемпіонів
Португальський футболіст "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зіграв 178-й матч у Лізі чемпіонів та став рекордсменом турніру
Про це повідомляє Marca.
Для Роналду матч проти іспанського "Вільярреалу" був 178-м у Лізі чемпіонів. Португалець став одноосібним рекордсменом турніру та перевершив досягнення голкіпера іспанського "Реалу" Ікера Касільяса, у якого 177 матчів у ЛЧ.
Це була 54 гра форварда за МЮ у головному єврокубку. Також він провів 101 матч у складі "Реалу" та 23 - за італійський "Ювентус".
У матчі проти "Вільярреалу" Роналду забив гол у компенсований арбітром час та приніс МЮ перемогу 2:1.
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Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.
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