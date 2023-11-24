Роналду оформив дубль за 3 хвилини. "Аль-Наср" здобув п'яту перемогу поспіль

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Аль-Насру" з рахунком 3:0. Самі Аль-Наджеї відкрив рахунок на 13-й хвилині.

Вже на наприкінці матчу португалець Кріштіану Роналду оформив дубль, інтервал між двома голами лише 3 хвилини.

Для "Аль-Насру" це п'ята перемога поспіль. Команда займає другу позицію у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Команда відстає від "Аль-Хіляля" лише на 1 бал.

Чемпіонат Саудівської Аравії

14-й тур

24 листопада

"Аль-Наср" - "Аль-Ахдуд" 3:0

Голи: Аль-Наджеї, 13, Роналду, 77, 80