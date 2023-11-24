Роналду оформив дубль за 3 хвилини. "Аль-Наср" здобув п'яту перемогу поспіль
У 14-му турі чемпіонату Саудівської Аравії з футболу "Аль-Наср" впевнено переміг "Аль-Ахдуд"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Аль-Насру" з рахунком 3:0. Самі Аль-Наджеї відкрив рахунок на 13-й хвилині.
Вже на наприкінці матчу португалець Кріштіану Роналду оформив дубль, інтервал між двома голами лише 3 хвилини.
Для "Аль-Насру" це п'ята перемога поспіль. Команда займає другу позицію у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Команда відстає від "Аль-Хіляля" лише на 1 бал.
Чемпіонат Саудівської Аравії
14-й тур
24 листопада
"Аль-Наср" - "Аль-Ахдуд" 3:0
Голи: Аль-Наджеї, 13, Роналду, 77, 80
- На початку листопада FouFourTwo презентував рейтинг найкращих футболістів в історії ЧС. Роналду зігнорували.
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