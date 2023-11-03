FouFourTwo презентував рейтинг найкращих футболістів в історії ЧС. Роналду зігнорували
У четвер, 2 листопада, новинно-статистичний портал FourFourTwo представив рейтинг з 33 найкращих футболістів в історії чемпіонатів світу
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на сайт FourFourTwo.
За версією порталу, бразилець Пеле є найкращим футболістом в історії ЧС з футболу. На його рахунку 12 голів та 8 асистів у 14 матчах на чотирьох мундіалях.
Загалом аналітики підготували рейтинг з 33 гравців. Цікаво, що тут не знайшлось місця для португальця Кріштіану Роналду. Форвард забив 8 голів та віддав 2 асисти у 22 матчах.
Топ-10 найкращих гравців в історії ЧС
1. Пеле (Бразилія)
2. Ліонель Мессі (Аргентина)
3. Дієго Марадона (Аргентина)
4. Роналдо (Бразилія)
5. Зінедін Зідан (Франція)
6. Франц Беккенбауер (Німеччина)
7. Кіліан Мбаппе (Франція)
8. Ейсебіо (Португалія)
9. Мирослав Клозе (Німеччина)
10. Гаррінча (Бразилія)
- 31 жовтня президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що чемпіонат світу з футболу в 2034 році відбудеться у Саудівській Аравії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.86
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.38
- Актуальне
- Важливе