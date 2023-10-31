Саудівська Аравія залишилася єдиним кандидатом на проведення чемпіонату світу з футболу - 2034

Про це повідомляє ВВС.

Австралійськаий футбольна асоціація підтвердила своє рішення про відмову від проведення чемпіонату світу з футболу в 2034 році за кілька годин до встановленого ФІФА крайнього терміну подачі заявок на проведення чемпіонату у вівторок, 31 жовтня.

Саудівська Аравія - єдина країна, яка подала заявку на проведення чемпіонату.

"Ми дійшли висновку, що не будемо подавати заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2034 року", - йдеться в заяві Футбольної асоціації Австралії.

Керівний орган Австралії заявив, що має намір зосередити свої зусилля на проведенні жіночого Азійського кубка АФК у 2026 році та клубного чемпіонату світу у 2029 році.

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Марокко, Португалія та Іспанія приймуть турнір 2030 року, матчі також відбудуться в Аргентині, Парагваї та Уругваї.

ФІФА заявила, що Чемпіонат світу 2034 року відбудеться в Азії або Океанії, і австралійська заявка розглядалася як єдиний потенційний претендент на проведення чемпіонату після Саудівської Аравії, яка оголосила про свій намір подати заявку незабаром після рішення ФІФА.

Незважаючи на підтримку Азійської футбольної конфедерації, Саудівська Аравія, ймовірно, буде розглядатися як суперечлива країна-господар.

"Її критикують за порушення прав людини - 81 чоловік був страчений в один день минулого року - порушення прав жінок, криміналізацію гомосексуалізму, обмеження свободи слова та війну в Ємені". - зазначають у виданні.

Міжнародний авторитет Саудівської Аравії був серйозно підірваний вбивством у 2018 році Джамаля Хашоггі, саудівського журналіста, який жив у США і був відомим критиком уряду. Правозахисники стверджують, що спорт використовується урядом Саудівської Аравії для відволікання уваги від давніх проблем з репутацією - процес, відомий як "спортивне відмивання".

Минулого тижня Human Rights Watch заявила: "Можливість того, що ФІФА може присудити Саудівській Аравії проведення Чемпіонату світу з футболу 2034 року, незважаючи на жахливу ситуацію з правами людини і закриті двері для будь-якого моніторингу, викриває зобов'язання ФІФА щодо дотримання прав людини як фікцію".