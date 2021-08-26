Роналду отримав пропозицію про перехід від фіналіста ЛЧ
Англійський "Манчестер Сіті" запропонував португальському форварду італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду контракт на два роки
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у twitter.
За його інформацією, "Манчестер Сіті" запропонував Роналду контракт до 2023 року. Англійський клуб готовий платити португальцю 15 млн євро на рік.
Агент футболіста Жорже Мендеш наразі перебуває в Турині та обговорює деталі трансферу з представниками "Ювентуса".
Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року виступав за інший англійський клуб - "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".
36-річний португалець з 2018 року виступає за "Ювентус". Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі. Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.
"Манчестер Сіті" минулого сезону вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився іншому англійському клубу - "Челсі".
- 25 серпня стало відомо, що Кріштіану Роналду хоче перейти до "Манчестер Сіті".
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