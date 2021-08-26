Роналду отримав пропозицію про перехід від фіналіста ЛЧ

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у twitter.

За його інформацією, "Манчестер Сіті" запропонував Роналду контракт до 2023 року. Англійський клуб готовий платити португальцю 15 млн євро на рік.

Агент футболіста Жорже Мендеш наразі перебуває в Турині та обговорює деталі трансферу з представниками "Ювентуса".

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року виступав за інший англійський клуб - "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".

36-річний португалець з 2018 року виступає за "Ювентус". Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі. Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.

"Манчестер Сіті" минулого сезону вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився іншому англійському клубу - "Челсі".

