Роналду повідомив "Ювентусу" про своє рішення щодо майбутнього у клубі

Про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

За інформацією джерела, португалець вже оголосив керівництву "Ювентуса" про намір продовжити виступи за команду. 25 липня він повернеться з відпустки, щоб почати передсезонну підготовку.

Водночас, зазначається, що Кріштіану Роналду наполягає на продовженні контракту ще на один сезон. Очікується, що сторони розпочнуть переговори, коли президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі повернеться з відпустки.

Раніше повідомлялося, що французький ПСЖ та англійський "Манчестер Юнайтед" були зацікавлені переході Роналду, але відмовилися від запрошення португальця через небажання платити йому зарплату в розмірі 31 млн євро на рік.

36-річний Кріштіану Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року. Португалець провів за туринців 133 матча, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Його контракт з туринцями розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо, 15 липня віцепрезидент "Ювентуса" Павел Недвед заявив, що Кріштіану Роналду не сигналізував про бажання залишити туринський клуб.

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