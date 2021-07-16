Роналду повідомив "Ювентусу" про своє рішення щодо майбутнього у клубі
Португальський футболіст Кріштіану Роналду оголосив керівництву "Ювентуса", що залишається в туринському клубі
Про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport.
За інформацією джерела, португалець вже оголосив керівництву "Ювентуса" про намір продовжити виступи за команду. 25 липня він повернеться з відпустки, щоб почати передсезонну підготовку.
Водночас, зазначається, що Кріштіану Роналду наполягає на продовженні контракту ще на один сезон. Очікується, що сторони розпочнуть переговори, коли президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі повернеться з відпустки.
Раніше повідомлялося, що французький ПСЖ та англійський "Манчестер Юнайтед" були зацікавлені переході Роналду, але відмовилися від запрошення португальця через небажання платити йому зарплату в розмірі 31 млн євро на рік.
36-річний Кріштіану Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року. Португалець провів за туринців 133 матча, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.
Його контракт з туринцями розрахований до літа 2021 року.
- Нагадаємо, 15 липня віцепрезидент "Ювентуса" Павел Недвед заявив, що Кріштіану Роналду не сигналізував про бажання залишити туринський клуб.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.96Продаж 32.34
- Актуальне
- Важливе