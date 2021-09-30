Роналду пояснив, чому він повернувся у "Манчестер Юнайтед"

Про це повідомляє BT.



За словами Роналду, він повернувся в МЮ, бо дуже сумував за цим клубом.



"Я повернувся, тому що дуже сумував за "Манчестер Юнайтед". У цьому клубі я написав історію. Тепер я хочу зробити це знову. Я хочу подякувати вболівальникам не тільки від себе, але і від всієї команди. Ваша підтримка зіграє дуже важливу роль, особливо в цьому сезоні. Це нова глава, так", - сказав португалець.

Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса" цього літа. Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".



В МЮ Роналду вже встиг зіграти в цьому сезоні 5 матчів і забити 5 голів.

30 вересня португальський футболіст "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зіграв 178-й матч у Лізі чемпіонів та став рекордсменом турніру.