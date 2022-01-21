Роналду ризикує пропустити матч проти Ярмоленка в АПЛ

Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Юнайтед".



У Кріштіану Роналду проблеми з шиєю, які розпочались ще під час гри з "Брентфордом" (3:1), коли його замінили на 71-й хвилині.



"Участь Роналду у матчі під питанням, бо він має проблеми з шиєю. Вчора він проходив курс лікування протягом 2-3 годин, і сьогодні нам потрібно зрозуміти, як він почувається", – сказав головний тренер команди Ральф Рангнік.



У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за англійський "Манчестер Юнайтед" 23 матчі, забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі. Влітку англійці заплатили 15 млн євро "Ювентусу" за трансфер португальця.



Матч "Манчестер Юнайтед" проти "Вест Гема" Андрія Ярмоленка відбудеться 22 січня, початок о 17:00.

19 січня стало відомо, що Кріштіану Роналду вирішив покинути "Манчестер Юнайтед", якщо клуб не потрапить у Лігу чемпіонів