Роналду вирішив втекти з "Манчестер Юнайтед": є лише одна умова, щоб він залишився

Про це повідомляє AS.



За інформацією джерела, 36-річний Кріштіану Роналду незадоволений ситуацією в "Манчестер Юнайтед" і є лише одна причина, яка змусить його залишитись в англійському клубі - вийти в Лігу чемпіонів.



Португалець мріє повторити або побити рекорд легенди "Реала" Франсіско Хенто, який є єдиним 6-кратним володарем Кубка європейських чемпіонів. На рахунку Роналду п'ять перемог у Лізі чемпіонів, тому для нього дуже важливо під кінець своєї кар'єри продовжувати грати в топ-клубі.

У нинішньому сезоні португалець зіграв за англійський "Манчестер Юнайтед" 22 матчі, забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі. Влітку англійці заплатили 15 млн євро "Ювентусу" за трансфер португальця.



"Манчестер Юнайтед" займає сьоме місце в АПЛ і відстає від зони ЛЧ на 4 бали.

Нагадаємо, 10 січня вже повідомлялось, що Кріштіану Роналду може залишити "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb