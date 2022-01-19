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Роналду вирішив втекти з "Манчестер Юнайтед": є лише одна умова, щоб він залишився

19 січня, 2022 середа
20:48
Спорт Кріштіану Роналду

Нападник Кріштіану Роналду вирішив покинути англійський "Манчестер Юнайтед", якщо клуб не потрапить у Лігу чемпіонів

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 36-річний Кріштіану Роналду незадоволений ситуацією в "Манчестер Юнайтед" і є лише одна причина, яка змусить його залишитись в англійському клубі - вийти в Лігу чемпіонів.

Португалець мріє повторити або побити рекорд легенди "Реала" Франсіско Хенто, який є єдиним 6-кратним володарем Кубка європейських чемпіонів. На рахунку Роналду п'ять перемог у Лізі чемпіонів, тому для нього дуже важливо під кінець своєї кар'єри продовжувати грати в топ-клубі.

У нинішньому сезоні португалець зіграв за англійський "Манчестер Юнайтед" 22 матчі, забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі. Влітку англійці заплатили 15 млн євро "Ювентусу" за трансфер португальця.

"Манчестер Юнайтед" займає сьоме місце в АПЛ і відстає від зони ЛЧ на 4 бали.

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Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду
чемпіонат Англії
АПЛ
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