Роналду розповів, скільки ще років триватиме його кар'єра

Про це Роналду сказав після отримання спеціальної нагороди The Best від ФІФА за світовий рекорд за кількістю голів за національні команди, повідомляє Daily Mail.

За словами португальця, у свої 36 років він почувається добре та планує грати ще чотири-п'ять сезонів.

"Мені вже скоро виповниться 37 років, але я почуваюся добре. Продовжую старанно працювати, адже люблю футбол та зберігаю до нього пристрасть. Хочеться продовжувати й надалі. Планую грати ще чотири чи п'ять років. Якщо ви добре ставитеся до свого тіла, воно відплатить вам, коли це буде потрібно", — сказав Роналду.

У нинішньому сезоні португалець зіграв за англійський "Манчестер Юнайтед" 22 матчі, забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі.

На рахунку Роналду 184 гри та 115 голів за збірну Португалії.

Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що Кріштіану Роналду може залишити "Манчестер Юнайтед".

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