Роналду розповів, скільки ще років триватиме його кар'єра
Португальський футболіст Кріштіану Роналду заявив, що збирається продовжувати кар'єру ще чотири-п'ять років
Про це Роналду сказав після отримання спеціальної нагороди The Best від ФІФА за світовий рекорд за кількістю голів за національні команди, повідомляє Daily Mail.
За словами португальця, у свої 36 років він почувається добре та планує грати ще чотири-п'ять сезонів.
"Мені вже скоро виповниться 37 років, але я почуваюся добре. Продовжую старанно працювати, адже люблю футбол та зберігаю до нього пристрасть. Хочеться продовжувати й надалі. Планую грати ще чотири чи п'ять років. Якщо ви добре ставитеся до свого тіла, воно відплатить вам, коли це буде потрібно", — сказав Роналду.
У нинішньому сезоні португалець зіграв за англійський "Манчестер Юнайтед" 22 матчі, забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі.
На рахунку Роналду 184 гри та 115 голів за збірну Португалії.
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Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що Кріштіану Роналду може залишити "Манчестер Юнайтед".
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