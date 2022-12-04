Роналду визнали одним з найгірших гравців ЧС-2022

Про це повідомляє DailyMail.

Аналітики SofaScore поставили Роналду середню оцінку 6,37 за три матчі на ЧС-2022. Такий показник дозволив португальцю потрапити у символічну збірну найгірших гравців турніру.

Роналду - єдиний представник європейської збірної у цій команді. Найбільше представників Катару - чотири. Також по два гравці з Коста-Рики та Канади.

На ЧС-2022 Роналду зіграв усі 3 матчі групового етапу і забив 1 гол з пенальті.

В 1/8 фіналу Португалія зіграє проти Швейцарії. Матч відбудеться 6 грудня.

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