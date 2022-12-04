Роналду визнали одним з найгірших гравців ЧС-2022
Португальська зірка Кріштіану Роналду потрапив у символічну збірну найгірших гравців групового етапу ЧС-2022
Про це повідомляє DailyMail.
Аналітики SofaScore поставили Роналду середню оцінку 6,37 за три матчі на ЧС-2022. Такий показник дозволив португальцю потрапити у символічну збірну найгірших гравців турніру.
Роналду - єдиний представник європейської збірної у цій команді. Найбільше представників Катару - чотири. Також по два гравці з Коста-Рики та Канади.
На ЧС-2022 Роналду зіграв усі 3 матчі групового етапу і забив 1 гол з пенальті.
В 1/8 фіналу Португалія зіграє проти Швейцарії. Матч відбудеться 6 грудня.
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