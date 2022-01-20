Роналду влаштував демарш після заміни у матчі чемпіонату Англії

Про це повідомляє BBC Sport.

На 71-й хвилині головний тренер МЮ Ральф Рангнік замінив Кріштіану Роналду на захисника Гаррі Магвайра.

Португалець розлютився через це рішення та після того, як залишив поле, жбурнув на землю передану йому куртку та сів на сходинки поруч з кріслами запасних.

Ральф Рангнік після гри назвав таку реакцію футболіста природною.

"Це нормально, нападник хоче забивати. Але він грав після невеликого пошкодження і важливо було пам'ятати, що попереду ще один матч. Нам довелося захищати перевагу, важливо було повернутися до п'ятірки захисників", - сказав Рангнік.

"Манчестер Юнайтед" переміг "Брентфорд" з рахунком 3:1 набрав 35 очок та займає в чемпіонаті Англії сьоме місце. "Брентфорд" має 23 пункти та йде 14-м.

Чемпіонат Англії

Матч 17-го туру

19 січня

"Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" 1:3

Голи: Тоні, 85 - Еланга, 55, Грінвуд, 62, Рашфорд, 77