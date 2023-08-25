Роналду вперше у новому сезоні зробив хет-трик за "Аль-Наср"
Сьогодні, 25 серпня, у 3-му турі чемпіонату Саудівської Аравії з футболу "Аль-Наср" розгромно переміг "Аль-Фатех"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою "Аль-Насра" з рахунком 5:0. У ворота "Аль-Фатеха" перший хет-трик у новому сезоні зробив Кріштіану Роналду. Також дублем відзначився Садіо Мане.
У турнірній таблиці "Аль-Наср" займає лише 10 позицію після 3-х турів. У команди лише одна перемога. Лідером чемпіонату є "Аль-Іттіхад" та "Аль-Хіляль" - у них по 9 балів.
Чемпіонат Саудівської Аравії
3-й тур
25 серпня
"Аль-Фатех" - "Аль-Наср" 0:5
Голи: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6
Що відомо про "Аль-Наср"
За "Аль-Наср" грає Кріштіану Роналду, Садіо Мане, Таліска, Марсело Брозовіч, Секо Фофана, Алекс Теллес, Отавіо та Аймерік Ляпорт.
Команду тренує Луїш Каштру, який колись очолював "Шахтар".
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