Роналду вперше у новому сезоні зробив хет-трик за "Аль-Наср"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою "Аль-Насра" з рахунком 5:0. У ворота "Аль-Фатеха" перший хет-трик у новому сезоні зробив Кріштіану Роналду. Також дублем відзначився Садіо Мане.

У турнірній таблиці "Аль-Наср" займає лише 10 позицію після 3-х турів. У команди лише одна перемога. Лідером чемпіонату є "Аль-Іттіхад" та "Аль-Хіляль" - у них по 9 балів.

Чемпіонат Саудівської Аравії

3-й тур

25 серпня

"Аль-Фатех" - "Аль-Наср" 0:5

Голи: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6

Що відомо про "Аль-Наср"

За "Аль-Наср" грає Кріштіану Роналду, Садіо Мане, Таліска, Марсело Брозовіч, Секо Фофана, Алекс Теллес, Отавіо та Аймерік Ляпорт.

Команду тренує Луїш Каштру, який колись очолював "Шахтар".