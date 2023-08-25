Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Роналду вперше у новому сезоні зробив хет-трик за "Аль-Наср"

Роналду вперше у новому сезоні зробив хет-трик за "Аль-Наср"

25 серпня, 2023 п'ятниця
23:33
Спорт Кріштіану Роналду, Аль-Наср, Саудівська Аравія

Сьогодні, 25 серпня, у 3-му турі чемпіонату Саудівської Аравії з футболу "Аль-Наср" розгромно переміг "Аль-Фатех"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою "Аль-Насра" з рахунком 5:0. У ворота "Аль-Фатеха" перший хет-трик у новому сезоні зробив Кріштіану Роналду. Також дублем відзначився Садіо Мане.

У турнірній таблиці "Аль-Наср" займає лише 10 позицію після 3-х турів. У команди лише одна перемога. Лідером чемпіонату є "Аль-Іттіхад" та "Аль-Хіляль" - у них по 9 балів.

Чемпіонат Саудівської Аравії

3-й тур

25 серпня

"Аль-Фатех" - "Аль-Наср" 0:5

Голи: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6

Що відомо про "Аль-Наср"

За "Аль-Наср" грає Кріштіану Роналду, Садіо Мане, Таліска, Марсело Брозовіч, Секо Фофана, Алекс Теллес, Отавіо та Аймерік Ляпорт.

Команду тренує Луїш Каштру, який колись очолював "Шахтар".

  • 9 серпня португальська зірка Кріштіану Роналду вивів саудівський "Аль-Наср" у фінал арабської ЛЧ, де вони здобули перемогу.
футбол
Саудівська Аравія
Кріштіану Роналду
Читайте також:
Євген Пригожин
24 серпня, 2023 четвер
Загибель Пригожина є поганою новиною для України, - Bild
Володимир Зеленський
24 серпня, 2023 четвер
В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
Путін
22 серпня, 2023 вiвторок
Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди"
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.03
    Продаж 42.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
25 серпня
23:42
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Ті, хто приїхав жити на вкрадену землю, мають бути видворені: Чубаров про росіян та колаборантів у Криму
23:37
Канада
Україна розпочала переговори з Канадою про угоду щодо безпекових гарантій
23:06
росія дипломат
Росія почала застосовувати нові методи антиукраїнської пропаганди у США та Європі, - NYT
23:03
Live
збитий "Шахед"
Над Україною "шахеди": текстовий онлайн подій
22:43
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 серпня
22:34
Олексій Резніков
Резніков пообіцяв піти у відставку, якщо підтвердяться звинувачення у закупівлі літніх курток для ЗСУ замість зимових
22:07
Марина Бех-Романчук
Бех-Романчук принесла Україні срібло ЧС-2023 з легкої атлетики
21:49
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Точно прохання РФ, це не витримує жодної критики": дипломат Чалий про позицію Індії щодо України на G20
21:46
на фото: фільм "Війна (не) жіноча справа"
"Війна (не) жіноча справа": в Україні покажуть прем'єру документального фільму про військовослужбовиць
21:45
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
Анчелотті викреслив Луніна з основного складу "Реала"
21:39
Освіта в Україні
У МОН розповіли, скільки дітей повернуться до очного навчання
21:39
Збірна України з веслування на байдарках
Україна здобула першу медаль ЧС з веслування на байдарках та каное
21:16
Євген Пригожин
У Росії заявили, що вилучили бортові самописці з літака, на якому розбився Пригожин
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На півдні у РФ майже немає резервів. Частина західного Криму без захисту: воєнні підсумки тижня
21:13
полонені росіяни
В Україні змінили порядок тримання військовополонених
21:00
Нікополь
Армія РФ обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік
20:54
діти, війна
Україна повернула 11 дітей з РФ та тимчасово окупованих територій
20:45
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував законодавчі рішення, які посилять безпеку держави
20:28
Оновлено
ПВК Вагнера
У Фінляндії залишили під вартою російського окупанта з банди "Русич" Петровського, Україна готує матеріали для екстрадиції
20:25
Володимир Сальдо
Будинок, готель і автівки: активи колаборанта Сальдо передали Україні
20:14
путін пригожин
Смерть Пригожина послабила Путіна, - Резніков
20:02
на фото: 122-мм осколково-фугасні артилерійські постріли
В Україну доставили тисячі 122-мм пострілів для гаубиць Д-30 та САУ "Гвоздика", - Українська Бронетехніка
20:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи справді Пригожин мертвий і навіщо це Путіну?
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 548-го дня війни: удар ЗСУ по береговій охороні РФ у Криму, Фінляндія передасть Україні важке озброєння
19:59
Росія продовжує продукувати фейки
Росія запустила на ютубі фейкову рекламу про високі втрати ЗСУ
19:37
Олександр Сирський, ЗСУ, Сухопутні війська
Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському і Лиманському напрямках
19:11
Салат з креветками та авокадо. Рецепт
Середземноморські дієта і спосіб життя зменшують ризик смерті від раку, - дослідження
19:09
Огляд
Довбуш
Найдорожчий чи найкасовіша: що подивитися на вихідних
19:07
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Тренер "Челсі" закликав Мудрика активізуватись
19:01
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Росіяни намагалися безуспішно наступати на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
18:29
Лукашенко
Лукашенко заявив, що попереджав Пригожина та Путіна про підготовку замаху на очільника ПВК Вагнера
18:23
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Данії планують заборонити спалення релігійних книг у публічних місцях
18:17
російська пропаганда
Шведський публіцист Нільсон поширює на Заході антиукраїнські тези російської пропаганди, - ЦПД
18:09
ВЛК_військовий квиток
В Україні запровадять електронний документообіг під час проходження ВЛК
18:05
OPINION
Юрій Богданов
Пригожина показово зачистили. Якщо система вбиває — вона боїться повторення
17:53
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
BMW X7 за 5 тис. грн, будинки, земля: у заступника одеського військкома виявили ознаки корупції на 14 млн грн
17:52
Українська символіка
Партизанський рух "Жовта стрічка" провів акцію до Дня Незалежності в усіх окупованих Росією регіонах
17:43
"Спеція", чемпіонат Італії
Італійський клуб оголосив про трансфер українця Коваленка
17:18
речник ГУР Андрій Юсов
ГУР: по 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму завдано удару
17:07
Усик - Дюбуа: дуель поглядів
Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів. Українець вийшов на сцену з банером "Фортеця Бахмут"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV