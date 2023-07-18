Роналду: я на 100% впевнений, що не повернусь в європейський футбол

Його слова наводить журналіст Фабріціо Романо.

Нападник та капітан саудівського клубу "Аль-Наср" вважає, що ліга Саудівської Аравії краща за MLS і запевнив, що вже не повернеться до європейського футболу.

"Я на 100% впевнений, що не повернуся в жоден європейський клуб. Я відкрив шлях до ліги Саудівської Аравії... і тепер усі гравці приїжджають сюди", - каже Роналду.

Футболіст заявляє, що "європейський футбол значно втратив якість".

Роналду також вважає, що його перехід до футбольної команди Саудівської Аравії значно вплинув на залучення кращих гравців до ліги.йдеться у повідомленні.

"Моє рішення приєднатися до Саудівських клубів було на 100% вирішальним для залучення нових найкращих гравців. Це факт. Коли я приєднався до Ювентуса, Серія А була мертва, а потім, коли я підписав контракт… вона відродилася. Де б не був Кріштіану, він викликає більший інтерес", -

Футболіст вважає, що через рік до Саудівської Аравії приїде ще більше найкращих гравців.

"Через рік ліга Саудівської Аравії випередить лігу Туреччини та Нідерландів", - додав він.

Довідково. Кріштіану Роналду перейшов в "Аль-Наср" минулої зими, після скандального відходу з "Манчестер Юнайтед". Він вже зіграв 19 матчів у складі команди та забив 14 голів і віддав 2 гольові передачі.