Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" перший матч після повернення
Португальський футболіст Кріштіану Роналду зіграв проти "Ньюкасла" у чемпіонаті Англії перший матч після повернення до "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Роналду вийшов на гру 4-го туру чемпіонату Англії з "Ньюкаслом" у стартовому складі МЮ. Наразі триває перший тайм зустрічі.
Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса". Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.
Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".
- 31 серпня "Манчестер Юнайтед" оголосив, що підписав з Роналду контракт на два роки із можливістю продовження ще на сезон.
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