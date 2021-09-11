Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" перший матч після повернення

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Роналду вийшов на гру 4-го туру чемпіонату Англії з "Ньюкаслом" у стартовому складі МЮ. Наразі триває перший тайм зустрічі.

Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса". Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".