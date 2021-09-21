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Роналду змусив "Манчестер Юнайтед" позбутись нападника за 60 млн євро

21 вересня, 2021 вiвторок
20:19
Новини Антоні Марсьяль

Англійський "Манчестер Юнайтед" хоче позбутися свого форварда Антоні Марсьяля

Про це повідомляє Eurosport.

За інформацією джерела, нинішній сезон став останнім шансом для Марсьяля у "Манчестер Юнайтед". Проте на старті футбольного року француз програє конкуренцію і не може вибороти місце в основі, в тому числі через зіркових новачків Кріштіану Роналду та Джейдона Санчо.

У клубі більше не розраховують на 25-річного французького гравця, за якого у 2015 році заплатили 60 млн євро, Тепер боси МЮ хочуть продати Антоні Марсьяля за 40-45 млн євро.

У цьому сезоні Марсьяль зіграв за "Манчестер Юнайтед" 99 хвилин, результативними діями не відзначався.

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футбол
трансфери
Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду
чемпіонат Англії
Антоні Марсьяль
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