Роналду змусив "Манчестер Юнайтед" позбутись нападника за 60 млн євро
Англійський "Манчестер Юнайтед" хоче позбутися свого форварда Антоні Марсьяля
Про це повідомляє Eurosport.
За інформацією джерела, нинішній сезон став останнім шансом для Марсьяля у "Манчестер Юнайтед". Проте на старті футбольного року француз програє конкуренцію і не може вибороти місце в основі, в тому числі через зіркових новачків Кріштіану Роналду та Джейдона Санчо.
У клубі більше не розраховують на 25-річного французького гравця, за якого у 2015 році заплатили 60 млн євро, Тепер боси МЮ хочуть продати Антоні Марсьяля за 40-45 млн євро.
У цьому сезоні Марсьяль зіграв за "Манчестер Юнайтед" 99 хвилин, результативними діями не відзначався.
- Нагадаємо, 11 вересня Кріштіану Роналду забив два голи та допоміг МЮ перемогти "Ньюкасл" з рахунком 4:1.
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