Росатом припинив свою діяльність в Чехії
У понеділок, 3 липня, стало відомо, що Росатом припинив свою діяльність у Чехії через більш ніж рік після початку повномасштабного вторгнення РФ і Україну
Про це пише Radio Prague International.
Наразі місцева філія компанії виключена з комерційного регістру, а її співробітники звільнилися. Комунікаційна агенція, яка працювала на Росатом, також зупинила свою діяльність, залишивши після себе борги.
Раніше Росатом подав заявку на участь у тендері на будівництво нового енергоблоку на АЕС Дуковани, проте уряд Грузії виключив його з тендеру після розкриття ролі російського ГРУ у вибуху складів боєприпасів у Врбетиці.
Зазначається, що сам Росатом уже кілька місяців не діє у Чеській Республіці, компанія звільнила свої офіси у Празі ще наприкінці минулого року. Проте в країні досі є завод угорської філії, який функціонує як центр Росатому в Центральній Європі.
- Україна скерувала ноту до Європейської комісії щодо можливої активізації співпраці ЄС в атомній енергетиці з РФ, зокрема надання дозволу Угорщині на добудову АЕС.
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