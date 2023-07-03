Про це пише Radio Prague International.

Наразі місцева філія компанії виключена з комерційного регістру, а її співробітники звільнилися. Комунікаційна агенція, яка працювала на Росатом, також зупинила свою діяльність, залишивши після себе борги.

Раніше Росатом подав заявку на участь у тендері на будівництво нового енергоблоку на АЕС Дуковани, проте уряд Грузії виключив його з тендеру після розкриття ролі російського ГРУ у вибуху складів боєприпасів у Врбетиці.

Зазначається, що сам Росатом уже кілька місяців не діє у Чеській Республіці, компанія звільнила свої офіси у Празі ще наприкінці минулого року. Проте в країні досі є завод угорської філії, який функціонує як центр Росатому в Центральній Європі.