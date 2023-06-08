Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Це стосується дозволу, який отримав Росатом від Єврокомісії, на подальшу участь у добудові єдиної угорської атомної електростанції "Пакш".

Шмигаль назвав Росатом частиною "путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об'єкти". І наголосив на підриві Каховської ГЕС та окупації Росією Запорізької АЕС.

Українська сторона очікує, що Єврокомісія перегляне рішення про продовження будівництва АЕС в Угорщині у співпраці з російською атомною компанією. Також Україна закликає посилити санкції Європейського Союзу проти Росії у сфері атомної енергетики.