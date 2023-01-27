Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти російської атомної енергетики, - прем'єр Орбан
Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються атомної енергетики
Про це повідомили Reuters із посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Україна закликала 27 країн ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію "Росатом" під санкції. Але Угорщина, яка має в країні атомну станцію виробництва РФ і планує її масштабувати, блокуватиме це європейське рішення.
В інтерв'ю Віктор Орбан повторив, що на санкції щодо атомної енергетики "очевидно, необхідно накласти вето".
"Ми не дозволимо реалізовувати план включення атомної енергетики в санкції", - сказав прем'єр Угорщини. "Про це не може бути й мови".
- Раніше стало відомо, що Угорщина має намір блокувати рішення Євросоюзу про виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро.
- 24 грудня 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.
- У грудні 2022 року посли ЄС схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році. Цьому передувало вето Угорщини. Видання Pоlitico писало, що ЄС уклав угоду з Угорщиною, щоб Орбан розморозив 18 млрд євро для України.
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