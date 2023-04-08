Про це повідомляє RMF.FM з посиланням на документ від 30 березня, який було розіслано для консультацій країнам ЄС.

У документі пропонується розширити санкційний список залученням членів правління Росатома, а також заборони підписання нових угод з цією компанією, заборони інвестиції в російський сектор атомної енергетики, а також заборони імпорту до ЄС російського збагаченого урану.

Як зазначає видання, ці чотири країни не вперше наполягають на санкціях проти Росатома. Утім цього разу вони пропонують деякі винятки і перехідні періоди. Зокрема, відмова від контрактів з російським монополістом мала би відбуватися поступово, але не довше, ніж два роки. Натомість Угорщина отримала би дев'ять років перехідного періоду, що дозволило б їй завершити будівництво АЕС в Пакс, що базується на російській технології.

Автори документа переконують, що країни ЄС поступово відмовляються від співпраці з Росією у сфері атомної енергетики. Зокрема, торік Чехія не допустила Росатом до тендера на будівництво нової АЕС на території країни. Фінляндія торік також відмовилася від співпраці з цією російською компанією щодо будівництва ядерного реактора.

Утім, як зазначає видання, отримати згоду на введення санкцій проти Росатома буде дуже складно. Це вимагало би отримання згоди від усіх країн ЄС.

Проте раніше на це багато разів не погоджувалися Угорщина і Франція, а також Болгарія, які значною мірою залежать від російських технологій, а Франція не хоче відмовлятися від співпраці з РФ у цій сфері.

Крім того, додає видання, у Брюсселі панує переконання, що 11-й пакет санкцій має стосуватися більше запобіжників щодо уникнення вже запроваджених санкцій, а не нових сфер російської економіки.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак привітав пропозицію Польщі і країн Балтії про включення в 11 пакет санкцій ЄС обмеження щодо атомної енергетики Росії.

"Санкції проти атомної енергетики РФ - це саме те, що потрібно. Вітаю пропозицію Польщі та країн Балтії включити в 11 санкційний пакет ЄС обмеження щодо атомної енергетики Росії", - написав Єрмак у Телеграмі.

Також додав, що окрім цього у новому пакеті санкцій буде "багато неприємностей для росіян".