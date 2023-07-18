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Війна з Росією: хроніка
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Росії не можна дозволити досягти успіху - це стане рецептом лиха для багатосторонності, - Мішель 

18 липня, 2023 вiвторок
06:48
Світ Шарль Мішель

Російська війна проти України є трагедією як для України, так і для світу, з порушенням базових принципів ООН та з руйнівними наслідками для продовольчої безпеки, цін на енергію та глобальної економіки 

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель у Брюсселі під час виступу на відкритті зустрічі на вищому рівні між ЄС та країнами Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC).

"Просто зараз, як ми говоримо, постійний член Ради Безпеки ООН атакує сусідню країну. Незаконна війна Росії проти України є трагедією для України та світу з руйнівними наслідками для продовольчої безпеки, цін на енергоносії та світової економіки", - наголосив він.

За його словами, російська агресія проти України грубо порушує основи та фундаментальні принципи Статуту ООН.

"Переважна більшість країн (світу, - ред.) під час Генеральної Асамблеї ООН віддали голоси за резолюції, що засуджують цю злочинну війну. Кожна країна на цій планеті має перебувати у безпеці. Саме тому Росії не можна дозволити досягти успіху. Це могло б стати рецептом лиха для багатосторонності та для системи, що основана на правилах", - зауважив Мішель.

Зазначимо, багатосторонність відносин закріплена в Статуті ООН.

  • Раніше про російську війну в Україні висловилась міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Вона заявила, що агресія Росії порушила усі принципи, у які вірив світ, тому це є загрозою глобальному порядку, і реальним викликом стабільності у багатьох сферах.
ЄС
Європа
Війна з Росією
Європейська рада
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