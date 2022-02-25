Росії призупинили членство у Раді Європи, - МЗС Італії

Про це повідомляє Yahoo.



"Комітет міністрів Ради Європи, в якому головує Італія, прийняв рішення призупинити Російській Федерації членство", - йдеться в заяві Ді Майо.



Очільник італійського МЗС наголосив, що агресії Росії проти України є серйозним порушенням міжнародного права, і тому призупинення її членства в Раді Європи Італія вважає необхідним заходом.



Раніше президент ПАРЄ Тіні Кокс заявив, що у спільному комітеті Ради Європи, до якого входять керівництво ПАРЄ, представники держав-членів та генеральний секретар організації, є консенсус щодо призупинення членства Росії в організації.