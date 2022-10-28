Про це у своєму зверненні повідомив президент України.

"Хоча Росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дає змогу припустити, що вже скоро Росії може знадобитися й нова хвиля відправки людей на війну", - розповів Зеленський.

І додав, що ми до цього готуємося – готуємося до того, що нинішнє російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії.

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