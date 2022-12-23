Росії треба буде до 30 років, аби відновитись після війни з Україною, – The Times
Президент РФ Володимир Путін настільки ослабив російську економіку і збройні сили, що країні може знадобитися до 30 років, аби відновитися після війни з Україною
Про це пише The Times із посиланням на західних чиновників
"Києву вдалося знищити половину російських танків, а Москва швидко витратила свої запаси ракет, боєприпасів і снарядів. Одне високопоставлене джерело в британському уряді повідомило, що Росії може знадобитися від 20 до 30 років, аби відновити свою економічну й військову міць", - зазначає ЗМІ.
Видання нагадало, що в Україні вже загинули понад 100 тисяч російських солдатів, а Кремль витратив на війну вже чверть свого річного бюджету.
Один високопоставлений західний чиновник заявив, що Україна "перемагає у війні", адже Росія продовжує удари по цивільній інфраструктурі, тоді як ядерна риторика Кремля стихла.
Нагадаємо, що раніше українські високопосадовці вже казали про те, що Росія вимагає перемовин лише тому, що потребує часу на перегрупування сил.
- За даними Центру національного спротиву, Росія готується до масової депортації населення на окупованих територіях.
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